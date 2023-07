In Iran sollen Frauen in Zukunft regelmäßig ins Fußball-Stadion dürfen.

Das hat der Chef der iranischen Fußballverbandes am Rande einer Jubiläums-Veranstaltung eines Sportsenders gesagt. Der iranische Sicherheitsrat habe Frauen in Stadien erlaubt und eine Arbeitsgruppe kümmere sich jetzt um die Umsetzung. Mehrere Fußball-Stadien sollen dafür vorbereitet werden. Wann und unter welchen Auflagen Frauen zu Fußball-Spielen dürfen, ist noch nicht klar.

Bisher durften Iranerinnen nur in wenigen Ausnahmen auf die Tribüne, zuletzt beim Freundschaftsspiel gegen Russland. Irans sehr konservative Geistliche argumentieren, dass Frauen in Stadien mit fanatischen männlichen Fans nichts zu suchen hätten. Nach Druck vom Fußball-Weltverband wurde das Verbot in den letzten Jahren etwas gelockert.