Um Missbrauch im Sport zu verhindern, wird jetzt über eine Trainer-Datenbank diskutiert.

Die Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sprach sich dafür aus. Kerstin Claus sagte, Vereine müssten die Möglichkeit haben, sich bei vorherigen Stationen über Trainer und Trainerinnen zu informieren. Zum Beispiel darüber, ob jemand den Verein gewechselt hat, weil es mutmaßlich Grenzverletzungen gab. So könnte nach Ansicht der Bundesbeauftragten verhindert werden, dass Täterinnen und Täter über den Sport weiter Zugang zu Minderjährigen bekommen.

Auch die Vereinigung Athleten Deutschland ist für eine Weitergabe von Trainerdaten, um - Zitat - Täter-Hopping zu verhindern.

Die Bundesregierung ist an dem Thema dran und sagt, dass eine unabhängige Stelle aufgebaut wird, an die sich Betroffene wenden können. Es geht um ein Zentrum für Safe Sport.