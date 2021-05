In den Niederlanden dürfen Frauen in Zukunft in gemischten Teams mit Männern in allen Amateurligen Fußball spielen.

Der niederländische Fußballverband spricht von einem historischen Moment für den Amateurfußball, auch weltweit. Es gehe darum, dass Mädchen und Frauen einen Platz in der Fußball-Landschaft haben. Bisher waren in den Niederlanden gemischte Mannschaften nur im Jugendbereich und bei den Senioren möglich. In der letzten Spielzeit gab es sozusagen einen Test-Durchlauf: Die Friesin Ellen Fokkema durfte als erste Frau des Landes in der A-Männermannschaft eines Amateurclubs spielen. Theoretisch könnten damit ab der nächsten Spielzeit bei Pokalspielen auch Frauen gegen die Spitzenteams von Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven spielen.