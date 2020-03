Das hat eine Untersuchung der norwegischen Uni für Wissenschaft und Technologie ergeben. Die Forschenden haben mehr als 500 trainierende Menschen gefragt, wie motiviert sie sind und wie viel Spaß sie am Training haben. Danach wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine trainierte ohne Social-Media-Unterstützung, die andere sollte einem Insta-Konto folgen, auf dem es alle drei Tage motivierende Posts gab. Nach vier Wochen wurden beide Gruppen wieder nach Motivation und Spaß am Training gefragt. Die Forschenden sagen, dass die Teilnehmenden mit Instagram-Unterstützung positivere Gefühle bezogen auf ihr Training entwickelten und mehr Spaß hatten. Die andere Gruppe war zwar weiter motiviert, konnte die Verausgabung aber nicht so sehr genießen.

Die motiverenden Posts basierten auf Selbstbestimmung und Leidenschaftstheorie. Sie sollten den Menschen das Gefühl geben, dass das, was sie tun, ihren Bedürfnissen entspricht.