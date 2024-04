Für die Menschen im Sudan ist das Leben gerade sehr hart - seit fast einem Jahr herrscht dort ein Bürgerkrieg, es gibt schwere Kämpfe und eine Hungersnot.

Der erfolgreichste Fußballverein des Landes, Al-Hilal, will den Menschen jetzt eine kleine Möglichkeit zur Ablenkung geben. Sudans Fußball-Liga hat ihre Spiele ausgesetzt, aber Al-Hilal wird ab August in der Fußball-Liga von Tansania mitspielen. Der Vereinschef sagte der BBC, dass die Sportler damit die Moral ihrer Fans stärken wollen - dann könnten sich die weiter über Siege ihres Teams freuen.

Sein Verein habe außer aus Tansania auch aus Uganda und Libyen das Angebot zum Mitspielen in der Liga bekommen. Tansania sei aber sportlich am spannendsten. Der Vereinschef hofft, dass so die Spieler und die Fans Al-Hilal treu bleiben - auch mit Blick auf die nächste Afrika-Meisterschaft.