Wer zu dick ist, hat ein höheres Risiko Typ-II-Diabetes zu bekommen. Ärzte raten oft, sich mehr zu bewegen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Bei manchen Menschen hilft Sport aber nicht. Forschende der Universität Jena haben sich gefragt, warum das so ist.

Ihre Antwort: Es liegt am Darm-Mikrobiom, also den Viren und Bakterien, die ein Mensch im Darm hat. Die Forschenden haben in einer Studie das Darm-Mikrobiom von 39 Männern untersucht, die kurz davor waren, Diabetes zu bekommen. Bei einigen der Männer ging das Diabetes-Risiko durch Sport zurück, bei anderen nicht. In einem Kontrollexperiment wurde das Darm-Mikrobiom der Patienten auf fettleibige Mäuse übertragen. Allein das Mikrobiom der Männer, bei denen Sport das Diabetes-Risiko senkte, half auch bei den Mäusen.

Die Autoren der Studie hoffen, dass mit diesen Ergebnissen zukünftig personalisierte Therapien entwickelt werden können.