Da ist was dran, wissen wir alle - aber als Motivation wirkt eine solche Botschaft eher schwach (und in diesem Fall auch ziemlich plump). Forschende aus Belgien haben sich angeschaut, wie eine Botschaft in der Gesundheitskommunikation aussehen muss, damit sie das Verhalten von möglichst vielen Menschen positiv beeinflusst. Ihr Ergebnis, etwa bei Fitness-Apps: Wenn Kampagnen bestimmte Risiken in den Vordergrund stellen - etwa für Krankheit und Tod - dann war das eine starke Motivation. Und zwar stärker, als zum Beispiel Botschaften über Gewicht, finanzielle Vorteile oder Diskriminierung von Leuten mit Übergewicht.

Diese Strategie ist aber nicht immer geeignet - das haben schon frühere Studien ergeben. Zum Beispiel, wenn jemand mit dem Rauchen aufhören will. Wenn es dabei um Sterblichkeit ging, war das für Menschen eher ein Hindernis - weil sie sich offenbar die Gesundheitsrisiken nicht so gut eingestehen konnten, die mit dem Rauchen verbunden sind.