Ende der Woche beginnt in Japan die Rugby-Weltmeisterschaft.

Die Mannschaft des Inselstaates Samoa bereitet sich darauf aber nicht nur sportlich vor, sondern auch kulturell. Der Grund: Die Menschen auf Samoa tragen traditionell viele Tätowierungen. In Japan dagegen sind sie verpönt.

Die Rugby-Nationalmannschaft von Samoa hat sich deshalb nach eigenen Angaben professionellen Rat geholt. Sie wollte wissen, wie sie vorgehen soll, um das Gastgeberland nicht zu verärgern. Ergebnis: Die Sportler werden dort jetzt eine hautfarbene Schicht tragen, die ihre Tattoos bedecken sollen.

Auf Samoa bekommen Jungen im Jugendalter ihr erstes Tattoo als Zeichen, dass sie von der Gesellschaft aufgenommen sind. In Japan dagegen standen Tätowierungen lange für Kriminalität. Auch heute noch werden tätowierte Personen zum Beispiel nicht in Schwimmbäder oder an öffentliche Strände gelassen.