Eine Zahl, mit der man schlank und schnell wirkt - gibt es das?

Im US-Football keine Frage: Auf der Position des Passempfängers wählen die Spieler laut einem Bericht des Senders ESPN am liebsten niedrige Zahlen von zehn bis 19 - im Gegensatz zu den hohen Zahlen zwischen 80 und 89, die früher auf der Position Pflicht waren.

Eine Psychologin der University of California in Los Angeles wollte wissen, ob das Aberglaube ist. Sie hat herausgefunden, dass die Trikot-Nummer durchaus beeinflussen könnte, wie ein Sportler wahrgenommen wird. In einem Experiment bekamen Testpersonen Fotos von Football-Spielern gezeigt. Die Spieler mit den niedrigeren Zahlen wurden in der Regel als schlanker und schneller bewertet als die mit den höheren Zahlen. Die tatsächliche Körpergröße, Hautfarbe oder Trikotfarbe spielten dabei keine Rolle.

Die Psychologin sagt: Das liegt daran, dass Menschen lernen, Zahlen mit einem gewissen Wert zu verbinden - zum Beispiel hohe Zahlen mit größeren Maßen. Das überträgt das Gehirn dann auch auf die Trikotzahlen.