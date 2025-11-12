Auf Spotify in den Niederlanden trenden gerade KI-generierte Lieder mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Texten.

Oft wird gegen Geflüchtete oder Linke gehetzt. Ein Titel hat es sogar auf Platz 2 der meistgehörten Titel geschafft. Unklar ist, ob die Songs wirklich populär sind - oder Bots dahinterstecken, die automatisiert Inhalte anklicken.

Im Deutschlandfunk hat sich der Musikproduzent Johann Scheerer dazu geäußert. Er fordert Spotify auf, die Songs auf der Plattform genauer zu prüfen. Generell sollte Spotify laut Scheerer anfangen, KI-generierte Songs zu kennzeichnen. Das passiert bisher noch gar nicht.