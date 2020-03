Das ist das Fazit eines Kommunikationswissenschaftlers und Historikers der Uni Freiburg. Er hat dem Österreichischen Rundfunk gesagt, was bei einer Analyse von Putins Aussprache und Betonung rausgekommen ist.

Das Ideal männlicher Entschlossenheit

Die stehe in der Tradition einer militärisch-bürokratischen "Macho-Sprache" und ziele darauf ab, das Ideal männlicher Entschlossenheit zu demonstrieren. Demnach spricht der Präsident sehr ruhig, aber mit großer Intensität. Konsonanten wie "p" lasse er wie eine kleine Explosion klingen. Die Sprechweise sei vergleichbar mit amerikanischen Gangstern, die in Filmen fast flüsternd, aber schneidend "I tell you what!" zischen.

Unterwelt-Slang vom Judotrainer

Der Forscher sagt, dass Putin in ärmlichen Verhältnissen in den Petersburger Höfen aufgewachsen und da mit einer bestimmten Aussprache sozialisiert worden ist. Sein Judotrainer mit krimineller Vergangenheit habe ihm eine Art Unterwelt-Slang beigebracht.