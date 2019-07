Auch beim Sprachassistent von Google wird mitgehört: Auftragnehmer hören regelmäßig Aufnahmen ab, die per Smartphone oder smartem Lautsprecher gemacht wurden.

Das gab Google in einem Blogeintrag zu, nachdem dänische Sprachaufnahmen geleakt worden waren. Der belgische Sender VRT NWS hatte mehr als 1000 Aufnahmen zugespielt bekommen, die teilweise sensible persönliche Gespräche beinhalteten. Mit einigen der Informationen konnten die Personen auch identifiziert werden, in einigen Fällen waren die Adressen herauszuhören. Teilweise waren die Gespräch im Hintergrund zu hören oder der Assistent fühlte sich fälschlicherweise angesprochen.

Laut Google sind mit den Aufnahmen keine Accountinformationen von Usern verbunden. Die Aufnahmen würden nur benutzt, um Sprachmuster und Akzente besser zu verstehen.

Auch Amazon hatte bestätigt, dass die Aufnahmen von Alexa abgehört werden.