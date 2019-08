Google-Sprachaufnahmen sollen in Europa erstmal nicht mehr von Menschen ausgewertet werden.

Der Hamburger Datenschutzbeauftrage Johannes Caspar hat dazu ein Verfahren eingeleitet. Der Stopp soll EU-weit für die kommenden drei Monate gelten. Solange kann der Hamburger Datenschutzbeauftragte maximal eingreifen, denn grundsätzlich zuständig für Google ist in Europa die irische Datenschutzbehörde. Google hat in der EU nach eigenen Angaben schon vor ein paar Wochen mit der Auswertung durch Menschen aufgehört.



Auch Amazon und Apple nutzen die Methode, um ihre Sprachassistenten genauer zu machen. Die Unternehmen betonen, dass die Aufnahmen anonym ausgewertet werden. Der Datenschützer sagt aber, dass sich aus den Aufnahmen zum Teil sehr private und sensible Daten entnehmen lassen. Caspar hat Zweifel, dass der Google-Assistent die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung erfüllt. Er hat gegen Amazon und Apple ähnliche Verfahren empfohlen.