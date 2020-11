Wer ist der sprachbegabteste Hund der Welt?

Ist es vielleicht Rico aus Spanien oder Whisky aus Norwegen? Zusammen mit vier anderen Hunden nehmen sie an der Genius Dog Challenge teil, die eine Verhaltensforscherin aus Ungarn mit ihrem Team organisiert hat. In zwei Runden müssen die Hunde neue Wörter für Spielzeug lernen und sie dann auf Kommando bringen. Die Wettbewerbe werden live gestreamt.

Die Hunde sind alle Border Collies, die als besonders intelligent gelten - und bei Rico, Whisky und den anderen ist schon bekannt, dass sie sich die Namen von vielen Spielzeugen merken können. Die Forscherin will mit den Tests herausfinden, was diese Hunde von anderen unterscheidet. Sie sagt, die meisten Hunde können zwar die Wörter in Verbindung mit einer Handlung lernen, wie Gassi gehen. Aber nur wenige merken sich Wörter für reine Objekte.