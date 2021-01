Bei Menschen kann man oft hören, wo jemand herkommt - bei Pavianen anscheinend auch.

Das hat eine deutsche Primatenforscherin mit ihrem Team herausgefunden. Die Forschenden analysierten die Struktur der Grunzlaute von Guineapavianen - und stellten fest, dass das Grunzen bei Pavianen aus der gleichen sozialen Gruppe ähnlicher war als bei Pavianen aus unterschiedlichen Gruppen. Die Unterschiede waren aber nicht sehr stark - deswegen meinen die Forschenden, dass man eher von einer Art Akzent sprechen kann als von einer eigenen Sprache.

Ob die Paviane miteinander verwandt waren, spielte dabei keine Rolle. Das ähnliche Grunzen war eher ein Zeichen, dass sich die Paviane in der gleichen Gruppe einander anpassten. Den Forschenden zufolge machen wir Menschen das auch: Wir passen uns im Gespräch oft in Tempo und Tonlage unserem Gegenüber an.