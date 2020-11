Der Begriff "Corona-Pandemie" ist das Wort des Jahres 2020.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden erklärte zur Begründung, der Begriff bezeichne das beherrschende Thema nahezu des gesamten Jahres. Sprachlich stehe der Begriff für eine Vielzahl neuer Wortbildungen.

Auch Kriegsmetaphern sind beliebt

Sprachwissenschaftlern fällt im Umgang mit der Pandemie noch etwas anderes auf: die martialische Sprache. So ist vom "Kampf" gegen das Virus die Rede, oder von "Virenschleudern". Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau sagte dem ORF, gerade in der Bakteriologie und in der Virologie hätten sich Kriegsmetaphern eingeschlichen. Als Hintergrund vermutet er unter anderem, dass die Metaphern zu einer Zeit entstanden sind, als der Militärjargon sehr nah am Alltag der Menschen war: zur Zeit des Kaiserreiches. Als Robert Koch Ende des 19. Jahrhunderts erkannte, dass Bakterien Infektionskrankheiten übertragen, habe er ganz bewusst etwa von "Invasionen" gesprochen, so der Medizinhistoriker. Diese einfachen Bilder für komplexe Dinge hätten sich bis heute gehalten.