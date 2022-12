Vielleicht ist es kein Zufall, dass typische Schimpfwörter eher so wie "Fuck" klingen - und weniger wie "Liebling".

Ein Forschungsteam hat quer durch verschiedene Sprachen analysiert, welche Laute für Menschen mehr oder weniger beleidigend klingen. Dazu sollten Testpersonen typische Schimpfwörter aus ihren Sprachen nennen und auch ihnen unbekannte Worte bewerten. Bei der Studie kam heraus, dass Laute wie L, J oder das englische W und R (wie in "where") offenbar weniger beleidigend klingen. Das sind alles Laute, bei denen die Luft beim Sprechen relativ weich und ungestört durch den Mund fließt - anders als bei härteren Lauten wie F oder K. In der Phonetik heißen diese Laute Approximanten. Passenderweise kamen diese weicheren Laute auch besonders oft bei verhüllenden Schimpfwörtern vor. Das sind Abschwächungen von echten Schimpfwörtern - auf Englisch etwa "darn" statt "damn".