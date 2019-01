Die Jury sagt, das Wort habe sich im öffentlichen Sprachgebrauch sprunghaft verbreitet und habe mittlerweile eine zentrale Bedeutung. Es wurde 2018 zehnmal so oft genutzt wie in den Jahren davor. Grund war vor allem, dass es Diskussionen darüber gab, ob der Begriff in den Duden kommt. Der Jury ging es auch darum, das Wort Gender zu würdigen. Als Ergänzung zum Wort Geschlecht gehe es bei Gender nicht um eine biologische, sondern um eine kulturelle Sichtweise.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Begriffe Framing und nice. Bei Framing geht es darum, ein Thema so darzustellen, dass eine bestimmte politische Position vermittelt wird.

Der Anglizismus des Jahres wird in Deutschland seit fast zehn Jahren von einer Jury aus Sprachwissenschaftlern gekürt. Den Initiatoren geht es darum, zu zeigen, dass die englische Sprache einen positiven Beitrag leistet zum deutschen Wortschatz.