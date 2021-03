Schlampe ist kein Synonym für Frau.

Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, haben jetzt rund 100 Menschen aus der italienischen Öffentlichkeit nochmal betont. Und zwar in einem Brief an ein führendes italienisches Online-Wörterbuch.

Der Hintergrund: Unter dem Wort "Frau" werden dort viele sexistische Definitionen aufgeführt - zum Beispiel rund 30 verschiedene beleidigende Wörter, um eine Sexarbeiterin zu beschreiben - zum Beispiel Puttana (Hure) oder Cagna (Schlampe).

Der offene Brief fordert, dass diese Synonyme gestrichen werden - und durch Begriffe ersetzt werden, die die Rolle der Frau in der Gesellschaft zeitgemäß repräsentieren. Als Beispiele nennt der Brief zum Beispiel: "die Karrierefrau" und weist auch darauf hin, dass unter dem Oberbegriff "Mann" sowieso schon fast nur positive Synonyme stehen.

Die Initiative ist inspiriert von einer ähnlichen Kampagne aus dem letzten November. Die hatte dafür gesorgt, dass das Oxford Englisch Dictionary seine Definition von Frau ändert. Da hatten zehntauende Menschen eine entsprechende Forderung unterzeichnet.