Für Menschen in den USA klingt britisches Englisch oft gebildeter und kultivierter als ihr eigenes Englisch.

Das kann am Akzent liegen, aber auch daran, dass Wörter eine etwas unterschiedliche Bedeutung haben. Drei Forscherinnen der Rutgers Uni in den USA war das beim Wort "right" also "richtig" aufgefallen. Das haben sie dann in mehr als 100 Ausschnitten aus Gesprächen näher untersucht - in britischem und amerikanischem Englisch.

Die Untersuchung zeigte: Im britischen Englisch sagen Menschen "right" oft in einer Unterhaltung, wenn sie sagen wollen: Diese Info, die du mir da gibst, finde ich interessant. Im amerikanischen Englisch benutzen Menschen "right" dagegen, wenn sie zeigen wollen: Ich weiß Bescheid.

Das kann dann dazu führen, dass Menschen aus den USA den Eindruck bekommen, Britinnen und Briten wüssten immer schon alles, wenn sie "right" sagen. Auch wenn das in der Situation gar nicht so ist. Für die US-Amerikaner und -amerikanerinnen kommen sie dann aber als besonders schlau rüber, weil sie anscheinend Sachen wissen, die sie gar nicht unbedingt wissen können.