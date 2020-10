Und was sie so zu sagen haben, dass haben Forschende an der Uni Maryland aufgezeigt. Sie haben ein Sprachprogramm einer Künstlichen Intelligenz genutzt, so wie Google es verwendet, um Sätze zu vervollständigen. Das fütterten sie mit Berechnungen, die die Veränderungen von Molekülen beschreiben, etwa wenn sie von einer Form in die andere springen. Das Programm lernte die Gesetzmäßigkeiten wie eine Grammatik und entwickelte daraus eine abstrakte Sprache. Die lies sich laut dem Team dann lesen wie eine Geschichte.

Mit der Technik wollen sie besser verstehen, wie Krankheiten entstehen und wie sie gezielter behandelt werden könnten. Die Studie dazu ist in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen.