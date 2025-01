Eine Sprach-Jury findet: Der Begriff "biodeutsch" wurde letztes Jahr besonders diskriminierend verwendet.

Für die Sprachwissenschaftler ist er deshalb das "Unwort des Jahres 2024". Laut Jury wird "biodeutsch" vor allem in den Sozialen Medien gebraucht, nämlich um Menschen in angeblich "echte" Deutsche und in Deutsche zweiter Klasse zu unterteilen. Die Jury spricht deshalb von Alltagsrassismus. Auf Platz zwei landete der Begriff "Heizungsverbot". Für die Fachleute wurde dieser letztes Jahr vor allem genutzt, um Klimaschutzmaßnahmen schlecht zu reden.

Mit der Aktion "Unwort des Jahres" wollen Sprachwissenschaftler, Politologen und Autorinnen auf die Wirkung von Wörtern aufmerksam machen. Sie wählen jedes Jahr einen Begriff aus, der gesellschaftliche Debatten geprägt hat und aus ihrer Sicht sachlich unangemessen ist oder Teile der Bevölkerung abwertet.