Wenn Kinder sprechen lernen, machen sie viele Fehler und erfinden neue Wörter. In der Wissenschaft ging man lange davon aus, dass das die Grundlage für sprachliche Veränderungen und Innovationen ist.

Eine theoretische Studie u.a. vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik widerspricht: Die Fehler verschwinden meist wieder – und Kinder haben nicht die soziale Autorität, dass ihre Ausdrucksweisen übernommen werden.

Das Team sagt, dass Jugendliche und junge Erwachsene diejenigen sind, die den Sprachwandel antreiben: Durch ihren alltäglichen Sprachgebrauch, kreative Ausdrucksformen und weil sie ihre Sprache an neue Kommunikationssituationen anpassen. So können sich neue sprachliche Formen etablieren und langfristig durchsetzen.

Die Forschenden fordern, Sprachwandel stärker als soziales und historisches Phänomen zu betrachten, statt allein auf die Spracherwerbsfehler von Kindern zu schauen.