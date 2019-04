Sprachwissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf haben knapp 200 Hausärzte gefragt, ob und wie gut sie die Entlassungsbriefe für ihre Patienten von Kollegen aus dem Krankenhaus verstehen. Das Ergebnis: Fast alle Hausärzte gaben an, die Briefe nicht auf Anhieb zu verstehen und halten sie für verbesserungswürdig. Das ist insofern problematisch, weil Patienten auf Grundlage dieser Briefe entsprechend weiter behandelt werden sollen.

Den Sprachwissenschaftlern zufolge sind vor allem unklare Abkürzungen ein Problem, aber auch vage Formulierungen, komplizierte Sätze oder fehlende Infos. Das ist auch ärgerlich, weil Ärzte im Krankenhaus etwa drei Stunden am Tag mit dem Verfassen solcher Mitteilungen verbringen und Hausärzte im Schnitt etwa eine Stunde am Tag, um diese zu lesen. Die Forschenden sagen, dass die Arzt-zu-Arzt-Kommunikation verbessert werden muss, am besten im Medizinstudium.