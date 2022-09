Viele Menschen bewegen beim Sprechen ihre Hände mit.

Aber warum tun sie das? Eine Erklärung lautet: Gesten helfen uns, Dinge zu symbolisieren oder zu verdeutlichen. Eine neue Perspektive liefern Forschende aus den Niederlanden und Deutschland. Sie sagen: Beim Gestikulieren aktivieren Menschen eine alte Verbindung zwischen Bewegung und Atmung.

Auf den Zusammenhang ist das Forschungsteam durch die Beobachtung von Tieren gekommen. Fledermäuse zum Beispiel schlagen, wenn sie Laute produzieren, rhythmisch mit den Flügeln. Und das ergibt Sinn, weil sich die Flügelschläge auf Brustkorb und Lungen auswirken und die Fledermäuse so leichter Töne produzieren können.

Die Forschenden schreiben: Ähnliches kann man an Säuglingen sehen. Die fangen ungefähr im Alter von 9 Monaten an, rhythmisch ihre Hände zu bewegen und in etwa zur gleichen Zeit beginnen sie, Silben zu wiederholen - wie ma-ma und pa-pa. Nach Ansicht der Forschenden sind Bewegung und Atmung daher eng verbunden mit der Sprachentwicklung.