In beiden Gläsern steigen Bläschen nach oben. Aber in Schaumweinen wie Sekt und Champagner (Sekt aus der Champagne) bilden die Bläschen lange regelmäßige Ketten. Im Sprudelwasser scheinen sie in einem unregelmäßigen Muster nach oben zu steigen. Ein Forschungsteam aus den USA hat nun untersucht, warum das so ist.

Das Entscheidende: "Grenzflächenaktive" Substanzen

Es sagt: Ob Blasen in einer Kette oder unregelmäßig aufsteigen, hat erstmal mit ihrer Größe zu tun: Je größer, desto eher bilden sie eine Kette. Bei Wasser und Schaumweinen sind aber die Bläschen sehr klein. Hier machen sogenannte grenzflächenaktive Substanzen den Unterschied. Das sind Stoffe, die Spannung zwischen der Oberfläche der Bläschen und der Oberfläche des Wassers reduzieren. Sie kommen natürlich in Schaumweinen vor, im Wasser aber nicht. Durch diese Substanzen "flutschen" die Bläschen leichter durchs Wasser, und es entsteht eine Kette.

Zu den grenzflächenaktiven Substanzen gehören zum Beispiel auch Tenside, das sind die Stoffe in Seifen, die den Dreck lösen.

Die Ergebnisse der Forschenden könnten auch helfen, das Verhalten von Gasen unter Wasser besser zu verstehen - zum Beispiel bei einem Leck in einer Gasleitung.