Die Regierung in Sri Lanka überlegt, 100.000 Affen, die es nur dort gibt, nach China zu exportieren.

Es geht um Hauben-Makaken, auch als Ceylon-Hutaffen bekannt - die will ein Privatunternehmen kaufen und in chinesischen Zoos zeigen. Laut einem Sprecher prüft die Regierung diesen Vorschlag jetzt.

Gefahr Labortier

Mehrere Umwelt- und Naturschutzorganisationen kritisieren den Plan. Sie warnen unter anderem, dass die Affen in Labors anstatt in Zoos gebracht werden könnten - wegen der Ähnlichkeit der Affen zum Menschen. Die Tiere seien deswegen besonders beliebt in medizinischen Testlabors.

Die Organisationen fordern die sri-lankische Regierung auf, die Lebensräume der Makaken zu schützen und den Deal nicht einzugehen - selbst wenn er dem Land ein bisschen Geld bringt. Sri Lanka erlebt gerade die schlimmste Wirtschaftskrise in seiner Geschichte. Lebensmittel sind knapp und die Lebenshaltungskosten stark gestiegen.