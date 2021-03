Flaggen von Nationalstaaten sind auch immer wieder beliebt als Design für alle möglichen Gegenstände.

Der regierung von Sri Lanka geht das etwas zu weit, sie will verhindern, dass man weiterhin im Netz Bikinis und Fußabstreifer mit der srilankischen Flagge kaufen kann. Die Botschaft des Inselstaates in China hat einen dortigen Hersteller dieser Produkte aufgefordert, in Zukunft keine Produkte mit der landeseigenen Flagge über Amazon zu verkaufen. Auch Sri Lankas Botschaft in den USA hat sich eingeschaltet und beschwerte sich nach eigenen Angaben bei der dortigen Regierung über die Online-Plattform. Mit dem Verkauf der Flaggen-Produkte, würde das Recht am geistigen Eigentum verletzt.

Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP haben die Aufforderungen bisher nichts gebracht. Die Artikel werden noch angeboten. Sri Lanka protestiert immer wieder gegen den Missbrauch seiner Flagge und buddhistischer Symbole. Im Jahr 2010 ließ der Inselstaat den US-Rapper Akon nicht einreisen, weil in einem seiner Videos eine leichtbekleidete Frau vor einer Buddha-Statue tanzte.