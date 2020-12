Aus Protest haben in den vergangenen Tagen 20 muslimische Familien nicht die Gebühr von umgerechnet rund 210 Euro für einen Sarg für ihre verstorbenen Angehörigen bezahlt. Den schreibt die Regierung für die Einäscherung vor. Muslime bringen Feuer mit der Hölle in Verbindung- das Verbrennen der Toten wird als Bestrafung angesehen.

Die Regierung will die 20 Leichen jetzt auf eigene Kosten einäschern. Sie geht davon aus, dass das Begraben von Corona-Toten das Grundwasser verschmutzt. Sie vermutet, dass sich die Krankheit so verbreiten könnte. Dafür gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation keine wissenschaftliche Grundlage. In den vergangenen Wochen haben immer wieder Dutzende Menschen auf den Straßen gegen die Verbrennungsvorschrift protestiert.