In Sri Lanka konnten sich beide Seiten aber darauf einigen, dass sie gemeinsam dem Blauwal helfen wollen. Dessen Nahrungsreviere kreuzen häufig genutzte Routen der Handelsschiffe. Deshalb soll die Strecke der Reedereien verlegt werden - um etwa 28 Kilometer.

Diese Einigung wird allerdings von der Regierung in Sri Lanka torpediert. Sie müsste den offiziellen Antrag stellen, damit die Route anders verläuft. Denn Sri Lanka wäre am meisten von der Verlegung betroffen. Die Führung hat aber Angst vor den wirtschaftlichen Folgen für die eigenen Häfen. Das Argument: Wenn die Route verlegt wird, legen vorbeifahrende Schiffe seltener in Sri Lanka an.

Nach Schätzungen von Meeresbiologen leben in den Gewässern vor Sri Lanka bis zu 1.500 Blauwale. Sie können mehr als 33 Meter lang werden und sind damit die größten Tiere der Erde. Immer wieder gibt es Meldungen über Unfälle, bei denen Schiffe mit den Blauwalen kollidieren.