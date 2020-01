Zwillinge, versammelt euch! Den Aufruf hat es für einen Weltrekordversuch in Sri Lanka gegeben.

Und die Zwillinge kamen zu Tausenden. Leider waren es anscheinend zu viele und der Weltrekord ist möglicherweise gescheitert. Das Problem: Sie alle sollten sich in einem Sportstadion in der Hauptstadt Colombo versammeln. Viele Zwillinge kamen im Partnerlook - in den gleichen Kleidern, Mönchskutten oder Uniformen. Allerdings bildeten sich vor den Kontrollen lange Schlangen. Dort wurden die Geburtsurkunden geprüft, Fotos gemacht und alles dokumentiert.

Den Rekord, den Sri Lanka für das größte Mehrlingstreffen schlagen muss, hält bisher Taiwan. Dort waren es fast 4000 Zwillingspaare, dazu mehrere Dutzend Drillinge und sogar mehrere Vierlingsgruppen. In Sri Lanka sollten es diesmal 5000 Zwillingspaare werden. Die Veranstalter sagen aber, dass sie wegen der Menschenmassen wahrscheinlich die strengen Regeln des Guinessbuchs der Rekorde nicht eingehalten haben - zum Beispiel gab es kein Gruppenfoto. Ob es doch geklappt hat, erfahren sie in zwei Wochen.