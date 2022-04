Wegen der enorm gestiegenen Energiepreise will die Bundesregierung Privathaushalte finanziell unterstützen.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat sich jetzt angeschaut, wer am meisten von den sogenannten Energie-Entlastungspaketen profitiert. Laut einer Studie der Stiftung sind es vor allem Familien, Menschen mit bezahlter Arbeit und Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Das liege an Familienzuschüssen und der Tatsache, dass viele der Staatshilfen an ein Einkommen geknüpft sind – zum Beispiel das Energiegeld, das mit dem Gehalt ausgezahlt wird oder Steuerfreibeträge.

Bis zu 90 Prozent der Mehrkosten werden aufgefangen

Bei einer Familie mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen, zwei Kindern und einem geringen Einkommen werden durch die Staatshilfen 90 Prozent der Energie-Mehrkosten aufgefangen, bei einem mittleren Einkommen immerhin noch 77 Prozent. In ähnlichem Umfang werden alleinlebende Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen entlastet. Deutlich schlechter sehe es dagegen mit der Entlastung aus, wenn in Familien nur ein Elternteil arbeiten geht. Auch Rentnerinnen und Rentner werden kaum entlastet.

Die Energie-Entlastungspakete beinhalten neben höheren Steuerfreibeträgen, dem Energiegeld und Familienzuschüssen auch eine niedrigere Steuer auf Kraftstoffe und vorübergehend billigere ÖPNV-Tickets. Letzten Freitag wurde außerdem ein Heizkostenzuschuss für Menschen mit niedrigem Einkommen beschlossen, zum Beispiel für Personen, die Wohngeld beziehen, Menschen mit geringer Rente, aber auch Studierende und Auszubildende, die Anspruch auf Unterstützung vom Staat haben.