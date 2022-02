Sex ist gut für die Anpassungsfähigkeit.

Denn wenn Männchen und Weibchen zusammenkommen, bringt jeder einen eigenen Satz Chromosomen mit. Wie stark sich diese beiden Genome von Vater und Mutter unterscheiden, kann wichtig sein für die Nachkommen.

Ein Team von Forschenden hat das jetzt mit Untersuchungen an Insekten gezeigt. Bei Stabheuschrecken gibt es Arten, die sich sexuell fortpflanzen und solche, bei denen kein Männchen an der Produktion beteiligt ist. Bei den asexuellen Arten bedeutet das für die Nachkommen eine geringere Varianz in ihrer Gen-Ausstattung, denn sie haben nur die Erbinformationen der Mutter bekommen. Die Forschenden konnten zeigen, dass deshalb auch langfristig günstige Mutationen nicht so gut weitergegeben werden können. Die Nachkommen von Stabheuschrecken-Arten, die sich asexuell fortpflanzen, haben also evolutionäre Nachteile, wenn es zum Beispiel darum geht, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen.

Nachzulesen ist die Studie im Fachmagazin Science Advances.