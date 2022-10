In Indonesien ist es nach einem Fußball-Spiel zu einer Katastrophe gekommen.

Bei Ausschreitungen und einer Massenpanik sind nach Angaben der Behörden mindestens 174 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere liegen verletzt in Krankenhäusern der Insel Java. Nach einem Erstliga-Spiel in der Stadt Malang waren wohl Tausende Fans der unterlegenen Mannschaft auf den Platz gestürmt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Auf Bildern war zu sehen, wie Rauchschwaden auch über die Tribünen zogen. Es kam offenbar zu tödlichem Gedränge.

Katastrophe soll aufgearbeitet werden

Die Fußball-Clubs und die indonesische Regierung sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Der nationale Fußballverband erteilte dem Verein, dessen Fans auf den Platz gestürmt waren, ein Jahr lang Heimspielverbot. Indonesiens Präsident Joko Widodo ordnete außerdem einen vorübergehenden Stopp aller Spiele der ersten Fußballliga an. Was genau im Stadion von Malang passiert ist, soll jetzt aufgearbeitet werden. Nach Regierungsangaben waren auch zu viele Tickets verkauft worden.

FIFA lehnt Reizgas-Einsatz ab

Der Weltfußballverband FIFA forderte den indonesischen Verband zu einer Stellungnahme auf. Die FIFA schreibt in ihren Regularien vor, dass Ordner und Polizisten in Stadien keine Schusswaffen oder Reizgas bei sich tragen oder einsetzen dürfen. Gewalt kommt bei Fußballspielen in Indonesien allerdings häufiger vor, besonders wenn bestimmte Teams aufeinander treffen.