Der Fußball-Weltverband FIFA will schon länger, dass das 40 Jahre alte Gesetz aufgehoben wird - aber danach sieht es nicht aus. Die FIFA stellt dem Land jetzt ein Ultimatum: Entweder dürfen Frauen in die Stadien - oder der Iran darf nicht an der WM 2022 in Katar teilnehmen

Das kommt bei dem Land nicht gut an. Der Generalstaatsanwalt findet, dass das Stadionverbot die FIFA nichts angeht. Laut Nachrichtenagentur Insa vermutet er hinter dem Ultimatum eine weitere politische Verschwörung gegen den Iran.

Grundsätzlich sollen der iranische Fußballverband und die Regierung damit einverstanden sein, dass das Stadionverbot für Frauen aufgehoben wird. Das letzte Wort haben aber die Geistlichen. Und die finden, dass islamische Frauen bei Fußballspielen nichts unter männlichen Fans zu suchen haben. Viele halten es für eine Sünde, wenn Frauen halbnackten Männern beim Spielen zugucken.