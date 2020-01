Ohrenbetäubendes Miauen: Wer in der syrischen Stadt Kafr Nabl über die Straße geht, dem laufen gleich mindestens 30 Katzen hinterher.

Nach einem Bericht der BBC sollen in der Stadt insgesamt Tausende Katzen leben. Inzwischen sind die Tiere dort deutlich in der Überzahl. Menschen gibt es kaum noch. Vor dem Krieg hatte Kafr Nabl mehr als 40.000 Einwohner - jetzt sind es weniger als 100.

Kafr Nabl liegt in Idlib, der letzten syrischen Provinz, in der Rebellen noch Gebiete kontrollieren. Deshalb sind die Kämpfe hier sehr heftig. In jedem Haus wohnen jetzt mindestens 15 Katzen. Die meisten von ihnen gehörten den Menschen, die aus der Stadt geflüchtet sind.

Wegen der ständigen Bombenangriffe ist die Situation in Kafr Nabl aussichtslos.

Weil die Truppen von Präsident Bashar al-Assad kurz vor der Stadt stehen, sind die letzten Einwohner besorgt. Sie fürchten um ihr Leben - und auch um das der Katzen. Deshalb wollen sie so viele Tiere mitnehmen wie es geht, wenn sie flüchten müssen.