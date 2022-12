Ein Puma, der mehr als zehn Jahre lang wild im Stadtpark gelebt hat, wurde eingeschläfert. Wie die Los Angeles Times berichtet, hatte der Puma P-22 einen Unfall, vermutlich mit einem Auto - und außerdem mehrere Krankheiten an Herz, Nieren und Leber.

Die Wildkatze war am vergangenen Montag eingefangen worden, weil sie zuletzt drei Hunde angefallen hatte. Das führten Fachleute auf die Krankheiten zurück. Untersuchungen ergaben außerdem Verletzungen am Schädel, am rechten Auge und an inneren Organen. Fans des Pumas hatten bis zuletzt gehofft, dass er in ein Naturschutzgebiet gebracht werden könnte.

Der beliebte Puma war 2012 zum ersten Mal im städtischen Griffith Park aufgetaucht. P-22 soll damals etwa zwei Jahre alt gewesen sein. Ein Foto zeigt ihn mit dem berühmten Hollywood-Schriftzug im Hintergrund. Später wurde er zum Gesicht einer internationalen Kampagne zur Rettung der bedrohten Pumas in Südkalifornien.