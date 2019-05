Zumindest für Bäume: Die haben in Städten einen schnelleren Stoffwechsel und wachsen dort bis zu vier mal schneller als im Wald. Dafür sterben pro Jahr aber auch doppelt so viele Bäume ab wie in ländlichen Gegenden. Das hat ein US-Forschungsteam bei einer Untersuchung in Boston herausgefunden.

Das Team hat sich gefragt: Was bedeutet das unterm Strich in Sachen Klimaschutz - holen Stadtbäume mehr vom Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft als ihre Aufzucht, Pflanzung und Pflege freisetzen?

Antwort: Es kommt darauf an! Nur wenn die Stadtbäume alt genug werden, speichern sie unterm Strich Kohlendioxid. Sterben sie zu früh, dann nicht. Das Forschungsteam empfiehlt deshalb, mehr für die Gesundheit größerer und älterer Bäume zu tun, anstatt immer nur junge Bäume nachzupflanzen.

Die Studie dazu wurde im Fachmagazin Plos One veröffentlicht. Auch in Deutschland machen sich Experten Gedanken, welche Bäume mit dem Leben in der Stadt am besten klar kommen.