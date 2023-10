Weg vom Land, rein in die Stadt: Besonders in Regionen, die wirtschaftlich boomen, ziehen Menschen um - in der Hoffnung auf Jobs und Wohlstand.

Deshalb sind in den letzten Jahrzehnten viele Siedlungen entstanden und gewachsen - und das überproportional oft in Hochwassergebieten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Forschenden der Weltbank. Sie haben Satellitendaten analysiert und herausgefunden: Seit 1985 sind Siedlungen in Überschwemmungsgebieten um mehr als 120 Prozent gewachsen, in sicheren Gebieten dagegen nur um 80 Prozent. Ein Grund: Hochwassergebiete sind oft günstiger. Menschen, die der Armut auf dem Land entfliehen wollen, bleiben dort hängen - obwohl sie wissen, dass es gefährlich ist. Die Studie nennt als Musterbeispiel die Stadt Daressalam in Tansania. Die war in den 50er Jahren noch ein Fischerdorf und ist jetzt eine Millionen-Metropole. Andere Beispiele finden sich in Ländern wie China und Vietnam, aber auch in Pakistan oder Libyen - wo es zuletzt große Hochwasserkatastrophen gab. Die Forschenden sagen: Ärmere Länder sollten bei der Stadtplanung jetzt versuchen, gegenzusteuern, um spätere Katastrophen zu verhindern - gerade mit Blick auf den Klimawandel.