Wenn eine Biene einer anderen was sagen will, dann tanzt sie.

So kann sie zum Beispiel mitteilen, wo sie leckere Blüten gefunden hat. In einer Welt, die zunehmend vom Menschen geformt wird, lohnt sich das Tanzen aber anscheinend nicht mehr - ein deutsch-schweizerisches Forschungsteam hat das in Tests mit mehreren Bienenvölkern rausgefunden. Die Wissenschaftler hinderten manche Bienen am Tanzen, indem sie ihren Stock abdeckten. Dann konnten die Bienen ihren Artgenossen nicht mehr richtig die Himmelsrichtung anzeigen. Tatsächlich waren diese Völker aber erfolgreicher in der Nahrungssuche.

Die Biologen sagen, dass diese Bienen weniger Zeit aufs Tanzen und Zugucken beim Tanzen verwendeten und mehr aufs Suchen nach Nahrung. Im Fachblatt Science Advances schreiben sie, dass sich der Aufwand des Tanzens in der Stadt kaum lohnt. Dort gibt es nur noch wenige richtig gute Nahrungsquellen, wie blühende Bäume, und stattdessen viele kleine, wie Blumen. Die finden die Bienen aber auch ohne Wegbeschreibung.