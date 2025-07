Vor allem Ältere sagen ja manchmal: Früher lief das Leben irgendwie langsamer.

Damit könnten sie Recht haben - zumindest schreibt das ein US-Forschungsteam im Fachmagazin PNAS. Es hat untersucht, wie sich die Schrittgeschwindigkeit beim Laufen in drei großen US-Städten verändert hat, innerhalb von 30 Jahren. Tatsächlich liefen die Menschen 2010 um 15 Prozent schneller als 1980. Das zeigten Videoaufnahmen, die damals ein Künstler gemacht hatte von großen Plätzen in New York, Boston und Philadelphia. Dieselben Plätze haben die Forschenden 30 Jahre später erneut gefilmt - und dann verglichen.

Die Menschen gingen nicht nur schneller. Sie waren auch etwas häufiger alleine unterwegs und nutzten die Plätze weniger, um sich mit anderen zu treffen. Die Forschenden vermuten, dass das zum Beispiel daran liegt, dass man sich heutzutage per Handy verabredet - und, dass es heute viele Coffeeshops gibt, in denen man sich treffen kann - statt draußen auf der Straße.