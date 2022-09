Licht von LED sieht für unsere Augen weiß aus, es weist aber einen hohen Anteil an Strahlung im blauen Bereich auf. Britische Forschende haben Fotos ausgewertet, die von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen wurden. Dabei kam raus, dass durch die LED nachts das Licht in vielen Städten inzwischen deutlich blauer als früher ist, und zwar vor allem in Italien, Rumänien, Irland und Großbritannien. Die geringste Veränderung gab es in Deutschland und Österreich.

Blaues Licht kann die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmen, das schlaffördernd wirkt. Auf diese Weise kann der Biorhythmus bei Menschen und Tieren durcheinandergeraten. Frühere Studien haben gezeigt, dass blauer strahlende Straßenbeleuchtung negative Folgen für Insekten und Fledermäuse hat. Aus der Sicht der Forscher sollten die negativen Folgen für die Umwelt, die sich aus der Nutzung weißer LED in der Straßenbeleuchtung ergeben, nicht außer Acht gelassen werden.



Die Analyse steht in der Fachzeitschrift Science Advances. Die Farbverschiebung kommt daher, weil in vielen Ländern nach und nach die Straßenbeleuchtung modernisiert wird. Natriumdampflampen mit orange-gelbem Licht werden durch weiß strahlende LED ersetzt.