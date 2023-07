Steigende Temperaturen bedeuten Hitzewellen und auch mehr Überschwemmungen. Und: Sie können auch den Boden unter unseren Häusern verändern.

Ein Forscher in den USA hat festgestellt, dass sich durch Wärme unter größeren Städten der Boden verformen kann. Das kann dann zu Bewegung im Gebäude-Fundament führen und dann auch zu Rissen in den Wänden. Der unterirdische Klimawandel entsteht laut dem Wissenschaftler vor allem in bebauten Gebieten, weil Parkhäuser, Keller oder U-Bahnen viel Wärme an ihre Umgebung abgeben. Je nachdem, aus welchem Material der Boden ist, zieht er sich dadurch zusammen oder dehnt sich aus.

Laut dem Forscher sind vor allem europäische Städte mit sehr alten Gebäuden anfällig für diesen unterirdischen Klimawandel. Die Studie sieht in der Wärme aber auch eine Chance für die Zukunft: Die Wärme könnte genutzt werden, um oberirdische Räume zu beheizen. Außerdem könnten Stadtplanerinnen und -planer auf eine bessere Dämmung achten, damit von vornherein weniger Energie in den Boden abgegeben wird.