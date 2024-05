Und der Gewinner ist: Kassel!

In der Stadt in Nordhessen fühlen sich die Menschen einem Ranking zufolge am glücklichsten. Für die Rangliste wurde die Datenbank des sogenannten "Glücksatlas" ausgewertet, der von einem Professor der Uni Freiburg geleitet wird.

Berücksichtigt wurden die 40 größten deutschen Städte. Gewertet wurde, wie die Befragten ihre Lebensqualität wahrnehmen. Objektive Kriterien wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen spielten dagegen keine Rolle. Auffällig ist, dass sich die Menschen in den gut platzierten Städten glücklicher fühlen, als sie eigentlich nach messbaren Kriterien sein müssten. Der Umfrageleiter sagt, dass an der Spitze überwiegend kleinere, beschauliche Städte liegen und keine besonders wohlhabenden Städte. Sie hätten eine eher kleinstädtische, ruhige und familiäre Atmosphäre und oft ein studentisches Umfeld.

Hinter Kassel erreichen auch Erfurt, Aachen, Kiel und Krefeld die Top 5. Berlin landet ziemlich weit hinten im Ranking. Am unglücklichsten sind nach der Rangliste die Menschen in Rostock.