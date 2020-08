Der Stärkere gibt nach: Es ist schon seltsam, dass etwas so weiches wie ein Haar eine Rasierklinge stumpf machen kann. Die besteht schließlich aus Edelstahl, und ist mit einer noch härteren Schicht aus Kohlenstoff überzogen.

Was dabei passiert, haben Forschende vom MIT im Journal Science beschrieben. Ihnen zufolge kommt es unter anderem auf den Winkel an: Wenn die Klinge das Haar genau senkrecht trifft, nimmt sie keinen Schaden, bei einem flacheren Winkel schon. Außerdem ist auch harter Stahl nicht komplett gleichförmig, er hat anfälligere, weichere Stellen. Genauso sind die Ränder von Haaren, also die Hüllen, härter als der Rest.

Wenn eine harte Haarstelle im richtigen Winkel auf eine weiche Stahlstelle trifft, entstehen kleine Risse im Stahl. Die können weiter einreißen, Material bricht heraus und die Klinge wird schließlich stumpf. Die Material-Forschenden aus Massachusetts wollen dieses Wissen jetzt nutzen, um bessere, gleichförmigere Klingen herzustellen.