Es könnte ein Durchbruch in der Embryonen-Forschung sein - mit weitreichenden ethischen Folgen.

Die britische Zeitung Guardian berichtet von einer Wissenschaftskonferenz in den USA. Dort hatte ein Team um eine britische Stammzell-Forscherin berichtet, dass es ihnen gelungen ist, sogenannte synthetische menschliche Embryonen im Labor zu züchten. Das heißt, dass dafür keine Eizelle und Samenzelle nötig war, sondern nur eine einzige embryonale Stammzelle. Die Forschenden sagen, sie hätten die synthetischen Embryonen etwas mehr als 14 Tage wachsen lassen und das Experiment dann beendet. In diesem Stadium hat der Embryo weder ein schlagendes Herz, noch einen Ansatz für ein Hirn. Ihre Arbeit ist noch nicht veröffentlicht, soll aber demnächst in einer Fachzeitschrift erscheinen. Wissenschaftlich könnten die Ergebnisse bedeutend sein, weil sie es ermöglichen könnten, Embryonen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zu untersuchen. Ethisch ist die Sache problematisch, weil es bisher keine Regeln für die Forschung an solchen synthetischen Embryonen gibt.