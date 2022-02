Zum ersten Mal ist eine Frau offenbar von HIV geheilt worden.

Sie ist damit die dritte Person, bei der das gelungen zu sein scheint. Das haben Forschende von der Uni Kalifornien in L.A. auf einer Konferenz in Denver berichtet. Demnach war die Frau mittleren Alters nicht nur an HIV, sondern auch an Leukämie erkrankt.

Im Juni 2013 habe sie Stammzellen aus Nabelschnurblut von einem Spender mit einer seltenen Genmutation transplantiert bekommen.

HIV-Immunität durch Spender-Zellen

Durch diese Genmutation ist der Spender immun gegen HIV - und diese Immunität hat sich offenbar auf die Patientin übertragen: Wie die Forschenden berichten, hat die Frau vier Jahre nach der Transplantation aufgehört, antitretrovirale Medikamente zu nehmen. 14 Monate später waren keine HI-Viren mehr in ihrem Körper nachweisbar. Und: Die Stammzellentransplantation hat offenbar auch die Leukämie geheilt.

Bisher gibt es zwei andere Fälle, in denen HIV-Infizierte mithilfe einer Stammzellentransplantation geheilt werden konnten: beides Männer.