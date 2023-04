Die Gesundheitsindustrie ist für 4,4 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich.

Das ist mehr als der internationale Flugverkehr. Ein großer Teil dieser Emissionen enstehen in der Radiologie. Bildgebende Geräte wie Kernspintomographen haben einen sehr hohen Energieverbrauch. Forschende aus den USA schlagen in einer neuen Studie einfache Maßnahmen vor, um den zu reduzieren. Radiologische Praxen, die nachts, am Wochenende und an Feiertagen geschlossen sind, könnten demnach einfach ihre Geräte auf Standby oder ganz ausschalten.

Mehr als 50 Prozent Energieersparnis möglich

Die Studie zeigt, dass so eine Maßnahme zwischen 25 und 51 Prozent Energie spart. In vielen radiologischen Praxen wird das bisher nicht gemacht - auch weil den Betreibern oft nicht klar ist, wie viel Energie sie damit einsparen könnten.

Geräte wie MRTs müssen zwar konstant gekühlt werden - weshalb sie auch ausgeschaltet noch Strom ziehen, aber das ist laut den Forschenden viel weniger als wenn sie dauerhaft betriebsbereit gehalten werden. Für ihre Studie wurde das Wissenschafts-Team von einem Hersteller für Medizingeräte unterstützt.