Ein Star Wars-Drehbuch ist in London für umgerechnet 12.600 Euro versteigert worden.

Es hat dem US - Schauspieler Harrison Ford gehört, der in Filmen der SciFi-Saga den Han Solo gespielt hat. Er soll das Skript zum ersten Star Wars Movie 1977 in London in einer für Dreharbeiten gemieteten Wohnung liegen gelassen haben. Der frühere Vermieter hat es jetzt versteigern lassen. Gekauft hat es nach Angaben des Auktionshauses ein Sammler aus Österreich.

Neben dem Drehbuch wurden auch noch ein gefundener Brief von Harrison Ford für 480 Pfund versteigert und weitere Dokumente und Notizen für 4800 Pfund, meldet die Nachrichtenagentur PA.