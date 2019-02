Und sie tragen knappere Kleidung. Das haben zwei Forscherinnen der Uni Florida herausgefunden. Sie haben fast 120 Filmszenen in sechs Star-Wars-Filmen untersucht. Padme Amidala tritt als 14-jährige Königin erst einmal in prächtigen langen Roben auf. Sie trifft Entscheidungen und strahlt Autorität aus. Nachdem sie ihre Liebe zu Anakin Skywalker - dem späteren Darth Vader - erklärt hat, trägt sie auf einmal einen hautengen Overall und braucht in der Schlacht seine Hilfe. Im Fall von Prinzessin Leia ist es ganz ähnlich.

Die Forscherinnen kritisieren das und sagen, dass es sinnvoll wäre zu zeigen, dass Frauen Anführerin und romantische Partnerin sein können. Filme hätten da gerade in Zeiten der #metoo-Debatte eine Verantwortung.

Die Studie ist im Fachmagazin Fashion and Textiles nachzulesen.